السعودية.. ماذا نعلم عن سعود القحطاني بعد ضجة ظهوره الأخير بفيديو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي (صدر أمر ملكي بإعفائه في 2018) ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقاطع فيديو له بأول ظهور علني منذ سنوات عقب قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا العام 2018.

وسعود القحطاني هو الاسم الوحيد، الذي لا ينتمي إلى جهاز المخابرات السعودي، من بين 5 أشخاص جرى إعفاؤهم من مناصبهم بالتزامن مع إعلان نتائج التحقيقات الأولية في مقتل خاشقجي.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في العام 2019 الحكم على 5 أشخاص بالإعدام لتورطهم المباشر في قضية مقتل خاشقجي، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، قال المُتحدث باسم النيابة العامة السعودية، شعلان الشعلان حينها إنه لا توجد أي أدلة تثبت تورطهما في الحادث، وذلك بتصريحات العام 2019.

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن سعود القحطاني:

- ولد في 7 يونيو/حزيران من عام 1978 في العاصمة السعودية، الرياض.

- حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود.

- وصل إلى رتبة نقيب في كلية الملك فيصل الجوية قبل أن يتحول إلى ديوان ولي العهد

- عمل مستشارا قانونيا في سكرتارية ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز حينها، عام 2003

- عمل مديرا لدائرة الإعلام في سكرتارية ولي العهد

- عمل مستشارا في مكتب نائب رئيس الديوان الملكي

- شغل منصب مستشارا في مكتب رئيس الديوان الملكي

- عمل مديرا عاما لمركز الرصد والتحليل في الديوان الملكي عام 2008

- شغل منصب مستشارا في الديوان في الملكي عام 2012

- عمل مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير عام 2015

- تم تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للأمن السيبرالي والبرمجة والدرونز عام 2017

- المشرف العام على اللجنة العليا للاتحادات الرياضية القتالية عام 2018