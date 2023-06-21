السعودية.. إعلامي إسرائيلي يثير تفاعلا بتغريدة عن استضافة اكسبو 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة تطرق فيها لملف استضافة اكسبو 2030 التي قدمت المملكة العربية السعودية ملفها كمرشحة.

وقال كوهين في تغريدته: " دولة لا تعترف بدولة إسرائيل لن يسمح لها أن تستضيف اكسبو 2030. وفهمكم كفاية يا سعوديين" لتنال التغريدة أكثر من 500 ألف مشاهدة وتفاعل وتعليق بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

وكانت وقد السعودية المشارك في اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الدولي للمعارض الذي عقد الثلاثاء في مدينة باريس الفرنسية، قد عرض ملف استضافة مدينة الرياض لمعرض "إكسبو الدولي 2030" أمام أعضاء المكتب الدولي للمعارض، والذي يحمل موضوعه الرئيس عنوان "معاً نستشرف المستقبل"، ويتمحور حول التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون العالمي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية بتقرير.

ونقلت الوكالة على لسان وزير الاستثمار، خالد الفالح، قوله إن "ميزانية المعرض تبلغ 7.8 مليار دولار أمريكي وهو مبلغ محفّز لخططنا الاستثمارية الأوسع في الرياض، وكجزء من رؤية السعودية 2030 التي تستهدف استثمارات على مستوى وطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، مع تخصيص 30% على الأقل لمدينة الرياض، وبلا شك فسيكون معرض الرياض إكسبو 2030 مركزاً عالمياً لاجتماع الشركات المحلية والعالمية على حد سواء واستكشاف مواضيع تنمية الاستثمار، من خلال (مختبر الاستثمار العالمي) الذي ستطلقه المملكة وسيكون مركزاً عالمياً للابتكار، كما سنطلق مركزاً للمشتريات يسهّل على المشاركين تصميم وتنفيذ وبناء أجنحتهم في المعرض، لكي نبني سويةً معرض العالم من أجل العالم".

وأضاف الفالح أن "المملكة لديها أكثر من 25000 شركة دولية يعمل فيها أكثر من 8 ملايين موظف من أكثر من 130 دولة وسيتم جذب المزيد للمشاركة في مشروع إكسبو".