دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، مقال رأي لايتان بن الياهو، نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية عن "مد مساحة قطاع غزة لمنطقة العريش وتسليم إدارة القطاع للقاهرة".

تعليق علاء مبارك جاء على تغريدة نشرتها منصة مزيد على صفحتها بتويتر، ذاكرة: " صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إسرائيل تدرس تسليم إدارة قطاع غزة لمصر ومد مساحته بأراضي من مدينة العريش مع احتمال إقامة ’دولة غزة‘ المستقلة".

ورد علاء قائلا: "أحرونوت تقول اسرائيل تدرس براحتهم لكن قصة مد مساحته بأراضي مصرية ده هري وكلام لا اساس له من الصحة، مفيش حاجة اسمها مد مساحته بأراضي مصرية".

من جهته رد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على تغريدة علاء مبارك قائلا: "كلام علاء بيه مبارك صح الصح ويديعوت أحرونوت بتهبد على حل شعرها أوعوا تصدقوا إعلام غير الناطق باسم الجيش المصري يا مسرييين تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الإعلام المصري اصدق اعلام".