دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب والجزء الذي تطرق فيه بالحديث عن المملكة العربية السعودية والعاهل السعودي، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأبرز نشطاء ما قاله ترامب في المقابلة التي أجراها مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، والتي قال فيها: "بالحقيقة ذهبت المملكة العربية السعودية إلى الصين التي تحميهم الآن، خسرنا المملكة العربية السعودية.. يذهب بايدن يصافح بالقبضة الملك المستقبلي للسعودية (محمد بن سلمان) هل تعلم ما هي مصافحة القبضة؟ هي ألا تلمس يدي لأن يدك ملوثة ولنقم بمصافحة القبضة.."

وتابع قائلا: "هل تعلم كم شعروا (السعوديين) بالإهانة بسبب ذلك؟ لدينا أشخاص أغبياء يديرون بلدنا وهذا أخطر الأوقات في التاريخ برأيي.."

وأضاف ترامب قائلا: "خسرنا المملكة العربية السعودية، السعوديون أصدقائي وأشخاص رائعون، ولي العهد والملك انسجمت معهما جيدا وسيفعلان أي شيء إنهما أشخاص رائعون".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول تصريحات ترامب دون رد حتى كتابة هذا التقرير.