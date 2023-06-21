(CNN)-- قال المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بالقدس إنه "فُزع" من الهجمات المستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين على قرى في الضفة الغربية.

وقال المكتب في تغريدة يوم الأربعاء: "نشعر بالفزع من هجمات المستوطنين المستمرة في ترمسعيا والقرى الأخرى التي أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات. ندعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف العنف على الفور وحماية المدنيين الأمريكيين والفلسطينيين ومحاكمة المسؤولين".

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على أن إسرائيل "دولة قوانين"، بعد هجمات للمستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو: "جميع مواطني إسرائيل ملزمون بالامتثال للقانون. لن نسمح بالاضطرابات. لن نقبل أي استفزازات للشرطة أو قوات الأمن في هذه الأماكن أو في أي مكان آخر. نحن دولة قانون".

كان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، إن المدنيين الإسرائيليين "أحرقوا مركبات وممتلكات الفلسطينيين" في بلدة ترمسعيا الأربعاء، وأن الجيش "يدين هذه الحوادث الخطيرة من أعمال العنف وتدمير الممتلكات".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيًا قتل. أطلق "تلفزيون فلسطين" الرسمي عليه اسم عمر قطين، 27 عامًا.

وقال رئيس البلدية أديب لافي، إن ما لا يقل عن 12 شخصًا من البلدة أصيبوا بنيران حية، قبل وقت قصير من إعلان وفاة قطين. وقال إن مستوطنين ملثمين أشعلوا النار في السيارات والمنازل.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن ثلاثة أشخاص وصلوا إلى مستشفى في رام الله مصابين بجروح في الأطراف السفلية جراء الرصاص الحي.

وقال لافي "الجيش الإسرائيلي لا يفعل أي شيء لوقفهم"، في إشارة إلى المستوطنين.

وحدثت أعمال عنف من المستوطنين ضد القرويين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل أربعة إسرائيليين، الثلاثاء، بالقرب من مستوطنة إيلي.