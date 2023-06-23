دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، الجمعة، أن غالبية الأنباء المتداولة عن وجود أسماك قرش قرب السواحل اللبنانية هي أخبار غير صحيحة، بحسب بيان للوزارة نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت وزارة الزراعة اللبنانية، إلى أن "وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، تابع موضوع حركة أسماك القرش التي تُشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية"، حسبما أفادت الوكالة.

وقالت الوزارة: "يهمنا أن نذكر بما يلي: أن أسماك القرش هي أسماك هامة بيئيا، وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري. وفور تداول أخبار حول وجود أسماك قرش بالقرب من الشواطئ اللبنانية، استنفرت الأجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير، للتحقق من دقة هذه الأخبار التي تتداول والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة"، حسبما نقل البيان.

وأردفت الوزارة: "يؤكد خبراء وزارة الزراعة والخبراء المختصون في لبنان، أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف أسماك القرش، وغالبيتها مصنفة بأنها غير معادية، إلا في حال محاولة الاعتداء عليها".

وأوضحت الوزارة في البيان: "تذكر وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، والمراسيم والقرارات الحكومية، والشروط العامة لصيد أسماك القرش، والمرسوم والخاص بنوعية الشباك المستعملة في الصيد البحري، والقرار 2775 الذي يمنع استعمال الشباك الجارفة".

وختمت الوزارة بيانها بتأكيدها: "تضع وزارة الزراعة جميع المخالفات برسم القضاء والأجهزة الأمنية"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.