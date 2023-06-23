دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الكويتي، نبيل العوضي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة عن الغواصة المفقودة "تيتان"، الخميس.

وقال العوضي في تغريدته: "رغم امتلاكهم للمليارات!! رغم وجود صاحب الغواصة ومالك الشركة!! رغم محاولات الدول وفرق الإنقاذ والمؤسسات لإنقاذهم!! إلا أن أمر الله نافذ وقدره كائن (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ)".

وتعرضت الغواصة التي كانت متجهة لاستكشاف سفينة "تيتانيك" والتي فقدت يوم الأحد وكان على متنها خمسة أشخاص "انفجارًا داخليًا كارثيًا"، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، حسبما قال الأدميرال جون موغر من خفر السواحل الأمريكي يوم الخميس.

وأضاف موغر إن مركبة تعمل عن بعد عثرت على مخروط ذيل الغواصة المفقودة "تيتان" على بعد حوالي 1600 قدم من مقدمة حطام سفينة تايتانيك.