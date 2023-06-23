دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية انفجار داخلي وكيف تحدث وذلك بعد إعلان وفاة الركاب الـ5 على متن الغواصة المفقودة "تايتان" نتجية لهذا الانفجار.

وكانت البحرية الأمريكية قد رصدت توقيعًا صوتيًا يتوافق مع انفجار داخلي، الأحد، في المنطقة حيث كانت الغواصة تيتان برحلتها بشمال المحيط الأطلسي وفقد الاتصال بينها وبين سفينة الدعم المرافقة، وفقًا لمسؤول رفيع في البحرية.

وقال المسؤول، الذي رفض الخوض في تفاصيل النظام السري الذي رصد الانفجار الداخلي، إن صوت الانفجار الداخلي التقطته شبكة من أجهزة الاستشعار كجزء من نظام الاستماع الصوتي للبحرية تحت الماء، إذ سمحت شبكة المستشعرات للبحرية بالتركيز على موقع محتمل للضوضاء، مما يوفر لفرق البحث منطقة أكثر دقة.

ويذكر أن سفينة تيتانيك تقع على عمق 12,500 قدم تحت مستوى سطح البحر. ولتصور مدى العمق، وصل أعمق غوص سكوبا في العالم إلى 1,090 قدمًا في عام 2022، في حين أن أطول مبنى في العالم، برج خليفة، سيسجل فقط 2,717 قدمًا انخفاضا في المحيط ولا يزال على بعد 9,700 قدم تقريبًا من الوصول إلى حطام تيتانيك.