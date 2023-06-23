السعودية: القبض على 4 مصريين و3 مواطنين خلال ضبط أكثر من مليون قرص أمفيتامين

الشرق الأوسط
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السعودية: القبض على 4 مصريين و3 مواطنين خلال ضبط أكثر من مليون قرص أمفيتامين
صورة أرشيفية لعلم السعوديةCredit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  أعلنت السلطات السعودية، الخميس، ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص "أمفيتامين" في المدينة المنورة مخبأة في شحنة خلايا نحل، والقبض على  4 مصريين و 3 مواطنين.

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وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص أمفيتامين في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة في منطقة المدينة المنورة"، وفقا لقناة "الإخبارية". 

وأضاف: "تم القبض على 7 متهمين، وهم 4 مقيمين من الجنسية المصرية و3 مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، في وقت سابق، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".

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