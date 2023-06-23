دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل حدا بحق مواطن أقدم على قتل وافد من الجنسية اللبنانية كاشفة تفاصيل الجريمة وذاكرة أنه "كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته".

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "أقدم أحمد بن علي بن أحمد ربيع ـ سعودي الجنسية ـ على قتل وليد محمود علم - لبناني الجنسية - في منزله وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات وسلبه مبلغاً مالياً بعد قتله".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني أحمد بن علي بن أحمد ربيع ـ سعودي الجنسية ـ يوم الخميس بتاريخ 04 / 12 / 1444هـ الموافق 22 / 6 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".