محمد بن سلمان (يمين) بين القادة والزعماء على هامش القمة في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بحديث جانبي مع مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري في باريس.

وأثار مقطع الفيديو المتداول تكهنات نشطاء حول ما قاله ولي العهد السعودي لكيري.

وترأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية، باريس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن ولي العهد "شهد الافتتاح الرسمي للقمة"، لافتة إلى أن القمة تتناول "مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية".

ولفتت الوكالة إلى حضور "صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد".