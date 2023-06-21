تصرف محمد بن سلمان مع شخص "أقصر منه قامة" طلب صورة معه يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان و"التهافت" لالتقاط صورة معه خلال مشاركته حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

وتنوعت تعليقات النشطاء على مقطع الفيديو حيث ذهب البعض لإلقاء الضوء على "لفتة" من ولي العهد السعودي عند طلب شخص أقصر قامة منه التصور معه، في حين ذهب آخرون للتذكير بوعود سابقة لجعل المملكة "منبوذة" وسط هذا الاقبال الكبير حول الأمير.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت أن ولي العهد شارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض - المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي - وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت الوكالة أن "معرض الرياض إكسبو 2030 يشكل فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم".

وأضافت أن هذا الحفل "يُقام ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م، في الوقت الذي يحظى الملف بدعم القيادة - حفظها الله - وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي".