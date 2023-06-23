دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت رئاسة أمن الدولة في السعودية أنها لن تسمح بـ"تسييس" الحج، مشددة عل أن أمن الحجاج "خط أحمر" لن يُسمح بتجاوزه، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي، الجمعة.

وقال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري: "بخصوص السؤال فيما لو حصل تسييس أثناء فترة الحج: نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد. لا فرق بين مواطن ومقيم ووافدين من الخارج، هؤلاء هم ضيوف الرحمن ونحن نحملهم على كفوف الراحة".

وأردف بالقول: "ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج، ثق تماما أن القطاعات في رئاسة أمن الدولة له بالمرصاد".

وتابع قائلا: "أمن الحج خط أحمر لن نرضى الوصول إليه بل قبل الوصول إليه"، في إشارة إلى منع أي شخص من "تسييس" مناسك الحج.