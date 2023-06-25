دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس منشورا تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتخابات الرئاسية في مصر.

جاء ذلك في رد لساويرس على مغرد تساءل إن كان منشور نصه "نجيب ساويرس: ’هو في أحق من السيسي علشان ننتخبه‘" هو بالفعل كلام رجل الأعمال المصري، ليرد ساويرس قائلا بتغريدة: "تزوير fake".

وبدأ الإعلان عن أسماء مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المصرية، المقرر الدعوة لها نهاية العام الحالي على أن يتم الإعلان عن نتيجتها قبل 2 أبريل/ نيسان 2024، وفقا للدستور.

وضمت قائمة المرشحين رئيسا حزبي "الوفد" و"المحافظين" عبد السند يمامة، وأكمل قرطام، فيما سبق أن أعلن عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي عزمه الترشح.

وأقرت التعديلات الدستورية عام 2019 في المادتين 140، 142 أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، واشترطت لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.