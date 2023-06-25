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نشر الأحد ، 25 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، برقيتي تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مهام الحكم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقيته عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأمير قطر، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار"، حسب الوكالة السعودية.

وأضافت (واس)، أن الأمير محمد بن سلمان بعث برقية تهنئة، لأمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وعبر ولي العهد، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشيخ تميم، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، طبقا لـ(واس).

وكان الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في قطر في الـ25 من يونيو/ حزيران 2013.