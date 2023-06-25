حمد بن جاسم يغرد بذكرى "عقد" على تولي أمير قطر الحكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تغريدة بمناسبة ذكرى مرور عقد (10 سنوات) على تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر بتاريخ الـ25 من يونيو/ حزيران 2013.

وقال الشيخ حمد في تغريدة على صفحته بتويتر: "إذ تحل ذكرى تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى حفظه الله، فلا بد أن نهنئ أنفسنا قبل أن نرفع إلى مقام سموه تهانينا، فقد كان سموه طيلة سنوات حكمه عند حسن ظن شعبه به، يعمل من دون كلل أو ملل لتحقيق طموحاتنا جميعا رغم كل الزوابع التي مرت ومازالت تمر بالمنطقة ولم يشغله شيء عن التقدم بخطى ثابتة في كل المجالات بهدوء وحكمة.. أدام الله سموه ذخرا وسندا للشعب والوطن".

ويذكر أن الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في قطر، إثر إعلان والده الملقب بـ"الأمير الوالد"، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -في خطاب موجه للشعب القطري- تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.

وولد الشيخ تميم في مدينة الدوحة يوم 3 يونيو 1980، وفيها نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ثم التحق بمدرسة شيربورن بالمملكة المتحدة وحصل على الشهادة الثانوية عام 1997، وأكمل تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998. وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية، وفقا لما هو مذكور في سيرته الذاتية على موقع الديوان الأميري القطري.