صورة أرشيفية لجنود سوريين مع أسلحتهم في محافظة درعا الجنوبية في 7 يوليو/ تموز 2018.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لقي 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري مصرعهم، وأصيب خامس، بكمين مسلح لإرهابيين قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة درعا قوله إن "الكمين الإرهابي حدث في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، بالتوقيت المحلي، أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة، من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين الامتحانات".

وأضاف المصدر أن "الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على الدورية، ما تسبب بمقتل وإصابة عناصرها قبل أن يلوذوا بالفرار"، بحسب (سانا).

ومن جانبه، ذكر مصدر في مشفى درعا الوطني أن "المشفى استقبل جثامين 4 من الشرطة قُتلوا على الفور متأثرين بجروحهم، فيما يتم تقديم العلاج اللازم لعنصر مُصاب بجروح خطيرة".