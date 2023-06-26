مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في انهيار عقار الإسكندرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، بحسب بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وقال البيان: "انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة".

وأضافت النيابة العامة أنه "تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان، بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق"، بحسب البيان.

ومن جانبه، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري، الإثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر، في حين أعلنت وكيلة وزارة الصحة المصرية بالإسكندرية، أميرة طهيو، ارتفاع حصيلة المصابين بالحادثة إلى 4، بحسب صحيفة (الأهرام) الحكومية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن "الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة".

وأضاف المتحدث أن "فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث"، بحسب (الأهرام).

وبدورها، قالت وكيلة وزارة الصحة المصرية بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو، إنه تم "تسجيل 4 إصابات بانهيار مبنى الإسكندرية إذ تصادف مرورهم بالقرب من موقع الحادث لحظة وقوعه".

وأضافت أنه "قد جرى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى مارى مرقص، في حين تم نقل الـ2 الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة (الأهرام).

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، والمكون من 13 طابقا إضافة إلى الدور الأرضي، بحسب مقطع فيديو نشرته محافظة الإسكندرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.