دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعرضت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية معلومات عن خطيب يوم عرفة، الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد، الثلاثاء، ونستعرض فيما يلي أبرز المحطات في حياته.

وقالت القناة السعودية الرسمية إن خطيب يوم عرفة "حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون في سن مبكرة"، و"قرأ على عدد كبير من العلماء بمن فيهم الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز والشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله آل الشيخ".

وحصل الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد على "درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في العقيدة والمذاهب المعاصرة وتخرج بتقدير ممتاز"، وله أكثر من 30 كتابا وبحثا منشورا وقيد النشر، وفقا للإخبارية.

وتولى خطيب يوم عرفة مناصب عدة منها "عضو هيئة كبار العلماء، ونائب وزير الشؤون الإسلامية"، وعمل "أستاذ دكتور ورئيسا لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية".

وأشارت القناة إلى أن الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد هو "رئيس وعضو في عدد من اللجان العلمية في وزارة الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، و"درس وألقى خطبا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وشارك في برامج الوزارات والجامعات العلمية"، و"شارك في الإذاعة والتلفاز والصحف وأشرف وراقب على رسائل علمية وناقشها"، وفقا لـ(الإخبارية).