محمد بن سلمان يوضح أهمية مشروع نيوم: نريد إنشاء حضارة جديدة للغد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع نيوم إن بلاده "تريد إنشاء حضارة جديدة للغد"، وأضاف: "نحتاج إلى تشجيع الدول الأخرى على الاستمرار في فعل نفس الشيء من أجل كوكب أفضل".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، لقناة "ديسكفري"، أن المشروع "يجني المال، ويستوعب الطلب الذي نتوقعه في المملكة، ويخلق طريقة جديدة لبناء المدن وطريقة جديدة للعيش".

وأضاف ولي العهد السعودي: "يقولون بأن الكثير من المشاريع في المملكة لا يمكن تنفيذها وأنه طموح مفرط.. يمكنهم الاستمرار في قول ذلك ويمكننا إثبات أنهم مخطئون".

وتحدث عن بداية المشروع قائلا: "عدد سكان المملكة سيتضاعف من 33 مليون نسمة إلى 50 أو 55 مليون في عام 2030 لذلك عندما تصل إلى 2030 ستصل البنية التحتية للمملكة إلى القدرة الكاملة لاستيعاب عدد السكان، وهنا يطرح سؤال في غاية الأهمية حول أننا نريد إنشاء مدينة جديدة".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "بما أن لدينا مساحة فارغة نريد إقامة مكان لـ10 ملايين شخص، إذا، لنبدأ من الصفر، نناقش الأفكار، لماذا لا نبني دائرة، ونبدأ في وصلها بالحركة والقطارات والمركبات وكل ذلك، ثم نبدأ عملية بنائها على مراجل حتى وصولها لاستيعاب 10 ملايين شخص".

وأضاف: "بعد أن قمنا بعصف ذهني، وعملنا مع فريق أجرينا منافسة على أفضل مصمم في هذا الكوكب، جميعهم قدموا لنا مدن مبنية على الطراز الحالي ولكن بحلول أفضل، باستثناء واحد، تبنى هذه الفكرة وأراد تحويلها من دائرة إلى خط، وعندما قدم ذا لاين وحولها من دائرة إلى خط كان عرضها 2 كيلومتر".

وذكر الأمير محمد بن سلمان: "مشكلتي أن فكرة البنية التحتية جيدة لكن عندما يتم إدخالها بالعرض 2 كيلومتر فلن تشعر بها، أخبرت الفريق، ماذا لو أخذنا تلك المساحة وجعلناها مزدوجة على امتداد الخط كاملا، وهل هذا سيكون نجاحا أم سيكون ضخما؟".

وقال ولي العهد السعودي: "أي مدينة جيدة تحتاج إلى بنائها من الصفر، جميع المدن القائمة اليوم قامت على مدن قديمة"، وأضاف: "وجدت مشاكل وقدمت حلول، لذا فإن النموذج الحالي يقوم على المشكلة و الحل لأنها تخضع للإصلاحات طوال الوقت فإذا كانت من الصفر، لا يمكنك تصميم شيئ كهذا لا تكفي الهندسة والتصميم بدون الفن أن لا تريد إنشاء مدينة دون أن تكون بأكملها قطعة فنية. لديك النماذج الآن، وعندما تعمل عليها فهي قابلة للتنفيذ، وهي فكرة ضخمة".

وذكر: "لدي صديقي أمريكي انتقل من ميامي وعندما تخرج من مكتبك هناك كأنك في عطلة تجد نفسط على الفور بجانب الترفيه و الرياضة والثقافة و المحلات، لذا فإن كل يوم في نيوم سيجعلك تشعر بالحماس للذهاب إلى العمل و الاستمتاع".

وأوضح: "نفكر في نوع الفرصة التي لدينا، وذلك لأن لدينا السيولة النقدية والاستقرار وبنية تحتية جيدة، نريد إنشاء حضارة جديدة للغد ونجتاج إلى تشجيع الدول الأخرة على الاستمرار في فعل نفس الشيء من أجل كوكب أفضل".

وقال ولي العهد السعودي: "أعدكم بأن نيوم ستكون شيئا جديدا ومبدعا ولكن ما هي؟ فهو من غير المعروف و سوف نرى ذلك".