كشف تفاصيل عملية شاركت بها 22 دولة لضبط مخدرات بـ750 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضبط التحالف الأمني الدولي، بالتعاون مع منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول)، أكثر من 55 طنا من مختلف أنواع المخدرات، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 750 مليون دولار، واعتقل 597 مشتبها به في عدد من الدول المختلفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام): "شهدت العملية التي يقودها التحالف الأمني الدولي ودول الأعضاء في منظمة الشرطة في الأمريكيتين، والتي اختتمت في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، مشاركة 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بهدف مشترك لعرقلة شبكات تجارة المخدرات غير المشروعة عبر الحدود، وتطوير طرق جديدة لمراقبة تدفقات المخدرات غير المشروعة المتداولة عبر طرق الجو والبر والبحر والسيطرة عليها".

وأوضحت "وام" أن "العملية شهدت مشاركة الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وهي البحرين وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا والسنغال وسلوفاكيا وإسبانيا والإمارات، بالإضافة إلى منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) وتمثلها الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو".

وأضافت الوكالة أن "الأمانة العامة للتحالف الأمني والتي تستضيفها دولة الإمارات قامت بتنسيق العملية، ونتج عن التعاون المكثف الممتد على مدى شهرين عن مجموعة جديدة من المعلومات الاستخبارية، مما سمح للدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وشركائها لدى (الأميريبول) بإجراء تحقيقات شاملة في التدفقات وشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات العابرة للحدود".

وتابعت: "أسفرت العملية الدولية عن ضبط أكثر من 55 طنا من مختلف المخدرات غير المشروعة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 750 مليون دولار، واعتقال 597 مشتبها به حول العالم".

ولفتت "وام" إلى أنه "يُتوقع ضبط المزيد من المخدرات غير المشروعة، واعتقال المزيد من المشتبه بهم كجزء من التحقيقات المستمرة والتنسيق بين المشاركين المختلفين في العملية".

ونقلت الوكالة عن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات قوله إن "جهود التصدي لآفة المخدرات متواصلة وفق استراتيجيات وخطط حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره".

وأضاف أن "أهمية التعاون الدولي العابر للحدود يعد أمرا حاسما وحيويا لتعزيز وسائل الحماية ومكافحة المخدرات ومروجيها"، موضحا أن "الطبيعة المتغيرة للمنظمات الإجرامية تتطلب اليوم استجابة متطورة ومنسقة بين سلطات إنفاذ القانون، وهذا ما كشفت عنه العملية التي يقودها التحالف الأمني الدولي".

وأشار إلى أن "التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية يزداد قوة ومتانة لتحقيق ذلك، مؤكدا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بدعم شركائها في كافة دول العالم بالتعاون المشترك والتنسيق بين خبراء إنفاذ القانون الدوليين لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة".

وبحسب "وام"، تأسس التحالف الأمني الدولي في فبراير/ شباط 2017 من قبل فرنسا والإمارات "سعيا لتحقيق الهدف الأسمى لحماية أمن المجتمعات العالمية وازدهار الدول الشريكة من خلال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود".

وتتمثل المهمة الرئيسة للتحالف في "تعزيز التعاون في مجال الأمن الداخلي بين وزراء الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بأولويات استراتيجية تتمثل في منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومنع ومكافحة أشكال التطرف، وأية جرائم تمس أمن المجتمعات الدولية".