منهم السيسي وأمير قطر.. شاهد قادة وزعماء عرب يؤدون صلاة عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدى قادة وزعماء عرب صلاة عيد الأضحى، صباح الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منهم:

الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية.

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصلى لوسيل.

Credit: Bahrain News agency

عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد قصر الصخير.

الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ زايد.

سلطان عُمان، هيثم بن طارق يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع السّيد طارق بن تيمور.

Credit: SANA

الرئيس السوري، بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الأفرم.

العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الهاشمي.