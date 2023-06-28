بصمة سعودية باتفاق استون مارتن لتطوير سيارات كهربائية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وقعت شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفارهة صفقة مع مجموعة لوسيد، الشركة الناشئة للسيارات الكهربائية الفاخرة ومقرها كاليفورنيا.

وبموجب الصفقة ستوفر مجموعة لوسيد المحركات الكهربائية وأنظمة البطاريات لسيارات أستون مارتن الكهربائية المستقبلية التي أعلنت العام الماضي أنها تخطط لإنتاج أول نموذج كهربائي بالكامل بحلول عام 2025.

وصندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية هو أكبر مساهم في مجموعة لوسيد وثاني أكبر مساهم في شركة أستون مارتن بعد رئيس مجلس إدارتها، الملياردير لورانس سترول.

وبهذه الصفقة ستحصل مجموعة لوسيد على 3.7٪ من أسهم أستون مارتن كجزء من الترتيب المعلن عنه حديثًا.