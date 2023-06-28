دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تكفل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بالهدي عن نحو 5000 حاج من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية للعام 2023.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذاكرة أن الحدد بالتحديد يبلغ 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة.

ونقلت الوكالة على لسان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ قوله إن "تكفل خادم الحرمين الشريفين لفتة كريمة غير مستغربة من لدنه ـ حفظه الله ـ ، امتدادًا لعطائه السخي ، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه ومن ذلك إعانتهم على أداء ركن الحج".

وأضاف: "ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و 1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية، فضلًا عن استضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن".