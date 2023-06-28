السعودية.. عدسة سرية تكشف حقيقة تعامل رجال الأمن مع الحجاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصرفات رجال الأمن في السعودية مع الحجاج المتوافدين لأدلاء مناسك العام 2023.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية، مقاطع لرجال الأمن وهم يظلون ويسقون ويسعفون حجيجا.

وتوافد حوالي مليوني حاج، الثلاثاء، التوافد على صعيد جبل عرفات في مكة لأداء ركن الحج الأعظم، وسط مشاعر مفعمة بالإيمان والخشوع ملبين داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار، بعد الانتهاء من أداء مناسك يوم التروية، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتوجه الحجاج صباح الأربعاء أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.