أمريكا تعلق على حادث إطلاق النار قرب قنصليتها في جدة

(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، وقوع حادث إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في جدة، ما أسفر عن مقتل المهاجم وحارس في القنصلية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "يمكننا تأكيد التقارير عن وقوع حادث إطلاق نار خارج قنصليتنا العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "سقط قتيلان أحدهما عضو في الحرس المحلي بالقنصلية، والمهاجم الذي قتلته قوات الأمن السعودية".

وتابع أن "القنصلية تم إغلاقها خلال الحادث، ولم يصب أي أمريكي بأذى في الهجوم، وتم حصر جميع الموظفين الرسميين الأمريكيين والموظفين المحليين".

وذكر المتحدث: "نقدم خالص تعازينا لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلي المتوفى"، وأضاف أن "السفارة والقنصلية الأمريكية على اتصال بالسلطات السعودية بشأن التحقيق حول الحادث".

كانت الشرطة السعودية أعلنت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، مقتل مسلح خلال الحادث.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان: "عند الساعة 45: 6 مساء الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحا ناريا في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف: "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته"، وتابع: "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".