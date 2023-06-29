أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أظهرت مقاطع فيديو محتجين يحاولون دخول السفارة السويدية في العاصمة العراقية، بغداد، الخميس، بعد حرق نسخة من المصحف في السويد.

وجاءت الاحتجاجات بعد أوامر من رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الذي دعا أيضا إلى طرد السفير السويدي في بغداد.

وعقّب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق على احراق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام جامع في السويد، داعيا للخروج بمظاهرات تطالب بطرد السفير السويدي في العراق.

وجاء ذلك في بيان نشره الصدر على صفحته الرسمية بتويتر معددا 4 نقاط منها "سحب الجنسية العراقية عن المجرم العراقي الزنيم الذي أحرق كتاب الله تبجحا وعلنا، كما على القضاء العمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابيا..".

واقترح الصدر أيضا "حرق راية المجتمع الميمي" باعتباره "أكثر ما يغيظهم".

يذكر أن الأردن والمغرب كانا قد قاما باستدعاء سفيري السويد لديهما للاحتجاج على حرق المصحف في السويد.