اتصال هاتفي جديد بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا بحثا؟؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في اتصال هاتفي جديد بينهما، تبادل وزيرا خارجية السعودية وإيران التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وأكدا على "ضرورة وحدة الأمة الإسلامية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة في البيان إن "وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين أمير عبداللهيان، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، تبادلا التهاني بعيد الأضحى، مساء الخميس".

كما أكد وزيرا خارجية البلدين على "ضرورة وحدة الأمة الإسلامية ورفاهية وسعادة مسلمي العالم"، بحسب ما نقلت وكالة (إرنا).

وأُعيد افتتاح المقار الدبلوماسية الإيرانية في السعودية مؤخرا، في حين كان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أفاد بأن "سفارة السعودية وقنصليتها العامة في إيران ستستأنفان أعمالهما قريبا"، طبقا لـ(إرنا).

وأجرى وزير الخارجية السعودي، أول زيارة لمسؤول سعودي منذ سنوات إلى طهران، في 17 يونيو/ حزيران الجاري، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيرانية، وأجرى الجانبان مباحثات رسمية، كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، خلال الزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتأتي تلك التطورات تنفيذا لاتفاق السعودية وإيران في بكين في 10 مارس/ أذار الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.