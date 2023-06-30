أحد مؤيدي مقتدى الصدر يرفع صورة الزعيم الشيعي فيما يتظاهر آخرون داخل باحة السفارة السويدية في بغداد.

(CNN)-- اقتحم متظاهرون محيط السفارة السويدية في بغداد، الخميس، وذلك بعد دعوة من زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر على خلفية حرق متظاهر نسخة من القرآن الكريم خلال مظاهرة أمام مسجد في السويد.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "موظفونا في سفارتنا في أمان ووزارة الخارجية على اتصال منتظم بهم".

وأكدت مصادر في أجهزة الأمن العراقية لـCNN، الخميس، أن المتظاهرين الذين تجمعوا عند السفارة السويدية في بغداد للاحتجاج على حرق نسخة من القرآن قد انسحبوا.

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يتجمعون بالقرب من السفارة للاحتجاج على حادثة حرق نسخة من المصحف.

وحمل المتظاهرون صورا لرجل الدين الشيعي القوي، مقتدى الصدر، الذي دعا لتنظيم هذه الاحتجاجات.