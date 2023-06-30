دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، مايكل راتني على مقتل حارس الأمن (نيبالي الجنسية) في إطلاق النار قرب مقر القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية، مساء الاربعاء.

وقال السفير في بيان: "نيابة عن فريق بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، أتقدم بأحر التعازي لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلي الذي قُتل بشكل مأساوي عقب الحادث الأمني الذي وقع يوم أمس والذي تضمن هجوم مسلح على القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة.."

وتابع قائلا: "لقد عمل حارس الأمن المحلي على حراسة القنصلية العامة في جدة لسنوات عديدة، ولن تُنسى شجاعته.."

وأضاف: "كما أود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضاء الحراسة المحليين لدينا وأفراد فريق الأمن في القنصلية العامة وقوات الأمن السعودية التي تعمل على الحفاظ على سلامتنا.. تعمل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والقنصلية العامة في جدة على تواصل دائم مع السلطات السعودية بشأن التحقيق في الحادث".