دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرتها تطرق فيها إلى الحل الذي يراه لخسائر شركات بالقطاع العام.

بدأ الأمر بتغريدة نشرها ساويرس قبل أيام عن شركة مصر للطيران، قال فيها: " خسائر 30 مليار.. واحتكار مصر للسياحة بدل فتح السماوات لكل الشركات وزيادة الرحلات العالمية إلى مصر"، ليعلق صاحب حساب Omar Mohamed Ibrahim قائلا: "من وجهة نظر حضرتك ايه الأسباب لخسائر مصر للطيران؟".

ورد ساويرس قائلا: "قطاع عام = مال سايب = فساد"، ليعلق صاحب حساب مصطفى عزات قائلا: "جميل.. انت كدة حددت المشكلة.. فين بقى الحل يابشمهندس؟".

ليرد ساويرس قائلا: " الحل في وقف اي مشروعات حكومية يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بها و خصخصة كل شركات القطاع العام".