دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، على إحراق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام مسجد في السويد في أول أيام عيد الأضحى، وسط تفاعل.

التصريح جاء بمقطع فيديو من مقابلة سابقة للعيسى على قناة MBC أعاد نشره أمين رابطة العالم الإسلامي على صفحته الرسمية بتويتر.

وعلق ناصر، نجل الداعية السعودي المحتجز في السعودية، عوض القرني، على مقطع الفيديو قائلا: "حتى أم من حرق المصحف لا تستطيع التبرير لهذا الفعل أفضل من العيسى".

ويذكر أن وزارة الخارجية العراقية قالت إن سفارتها في السويد تلقت نسخة من رسالة بعثت بها ستوكهولم إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبر وكيلها تضمنت اعتذارا عن حرق نسخة من المصحف قرب مسجد في العاصمة السويدية الأربعاء.