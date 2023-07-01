اتصال بين محمود عباس وبوتين.. والكرملين يكشف التفاصيل

(CNN)-- أعرب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، السبت، عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية خلال أحداث 24 يونيو/حزيران الماضي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر الكرملين.

وجاء في بيان الكرملين أن "الرئيس الفلسطيني أعلن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وسيادة القانون".

وقال الكرملين: "تم التعبير عن موقف متبادل لمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية الروسية -الفلسطينية".

وأضاف البيان: "أكد الجانب الروسي مجددا موقفه المبدئي لصالح حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس القانون الدولي القائم".

وهنأ بوتين محمود عباس وجميع الفلسطينيين بعيد الأضحى، واتفق الزعيمان على مواصلة الاتصالات، بحسب الكرملين.