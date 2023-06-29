بوتين: لم أشك في دعم الروس أثناء تمرد فاغنر

"أوقفتم حربًا أهلية".. بوتين يشيد بقواته.. وزعيم فاغنر: لو أردت لذهبت إلى موسكو

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(CNN) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه "لم يشك" في دعم المواطنين الروس خلال تمرد مجموعة فاغنر في نهاية الأسبوع.

ووفقا لبيان من الكرملين، جاء تصريح بوتين، خلال اجتماع مع رئيس داغستان سيرغي ميليكوف الذي قال: "لا يوجد شخص في داغستان لن يدعم قرارات قيادة الاتحاد الروسي تجاه فاغنر"، وذكر الرئيس الروسي: "لم تكن لدي شكوك حول ردود الفعل في داغستان وفي جميع أنحاء البلاد".

وزار بوتين منطقة داغستان الروسية، الأربعاء، واستقبله مؤيدون في الشوارع، بحسب مقطع فيديو بثه الكرملين.

يذكر أن الرئيس الروسي قال في خطاب للأمة، مساء الاثنين، إن "التمرد المسلح كان سيُكبح على أي حال"، مٌضيفا أن "الخونة" خانوا أيضًا من تبعهم.

وقال بوتين: "منظمو التمرد خانوا بلدهم وشعبهم، كما خانوا أولئك الذين انجروا إلى الجريمة، وكذبوا عليهم، ودفعوهم حتى الموت".

وتابع: "تم اتخاذ خطوات لتجنب الكثير من إراقة الدماء. وقد استغرق هذا وقتًا، بما في ذلك منح أولئك الذين ارتكبوا خطأً فرصة للتفكير مرة أخرى"، ملوحًا بأن "أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل".

وقال بوتين: "أشكر هؤلاء الجنود وقادة مجموعة فاغنر الذين اتخذوا القرار الصحيح الوحيد - لم يذهبوا لإراقة دماء الأشقاء".

وقال أيضًا إن هؤلاء المقاتلين ستتاح لهم "فرصة مواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلتكم وأصدقائكم. ومن يريد الذهاب إلى بيلاروسيا".