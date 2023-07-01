دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يعود للعام 2002 تحدث فيه عن التطرف الإسلامي وسط تفاعل.

تصريحات بوتين ومقطع الفيديو المتداول يعود لاجتماع عام 2002، عندما سأله صحفي أجنبي عما إذا كانت روسيا تقمع حقوق الإنسان في جمهورية الشيشان، حيث معظم الناس مسلمون هناك، ليرد قائلا: "إذا كنت مستعدًا حقًا لأن تصبح متطرفًا إسلاميًا وكنت مستعدًا لختان نفسك، فأنا أدعوك إلى موسكو.. لدينا بلد متعدد الأديان ولدينا خبراء في ذلك.. سأوصي بإجراء العملية حتى لا ينمو لك أي شيء مجددا".

وكان بوتين قد أثار تفاعلا خلال الأيام القليلة الماضية خلال زيارة إلى داغستان وطريقة تعامله مع نسخة من القرآن أهديت إليه وما وصفه نشطاء بأنه "حضن نسخة القرآن".

ويأتي ذلك بالتزامن مع الضجة التي أحدثها قيام شخص بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في السويد خلال مظاهرة الأمر الذي أثار ضجة واسعة وبيانات تنديد عربية وإسلامية.