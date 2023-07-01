دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني لامتلاء صحن الطواف بالحرم المكي خلال طواف الوداع بمناسك الحج 2023.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات، وأعاد نشره صفحة الأمن العام السعودي على تويتر بتعليق قالت فيه: " طواف الوداع.. احترافية في تنظيم الحشود وانسيابية الحركة داخل صحن المطاف".

وانتهى موسم الحج للعام 2023 لتنتهي الفريضة التي تُعد من أركان الإسلام الخمسة، وأُمر المسلمون الأصحاء بأداء المناسك التي تستمر خمسة أيام مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

ويشار إلى أنه ومن بين أحد الجوانب الإضافية لحج هذا العام، هو وصول الحجاج الإيرانيين، بعد أشهر من إبرام اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات.