دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق حزب التجمع الوطني (حزب معارضة سعودي خالج المملكة) على أحداث إطلاق النار قرب القنصلية الأمريكية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والتي قتل فيها حارس أمن خاص نيبالي الجنسية.

وقال الحزب في جزء من بيانه: "يرفض حزب التجمع الوطني كل أشكال العنف والإرهاب وكل أسبابه ويذكّر بأن الشفافية والوضوح في التعاطي مع هذا الملف أولى خطوات الحل، وبأن ثانيها هو الحرية وسيادة القانون العادل، واتباع الإجراءات العدلية".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن السفير الأمريكي في السعودية قد قال في بيان: "أود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضاء الحراسة المحليين لدينا وأفراد فريق الأمن في القنصلية العامة وقوات الأمن السعودية التي تعمل على الحفاظ على سلامتنا.. تعمل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والقنصلية العامة في جدة على تواصل دائم مع السلطات السعودية بشأن التحقيق في الحادث".