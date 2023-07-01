دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، وصول الحوض العائم (فخر القناة) لترسانة بورسعيد البحرية، بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، في رحلته قادما من ترسانة في كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك في بيان للهيئة نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وبحسب البيان، أكد الفريق أسامة ربيع أن "الحوض العائم (فخر القناة) يُعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة، في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل، عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة، تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي"، بحسب البيان.

وأشار الفريق ربيع إلى أن "الحوض العائم الجديد، يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية، التي تضم ثلاثة أحواض عائمة أخرى، تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة، بحمولات تتراوح من 5 آلاف طن إلى 25 ألف طن".

وأضاف رئيس الهيئة في بيان الهيئة أن "الحوض العائم (فخر القناة) سيتيح إضافة قدرات جديدة في إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة مثل الكراكات العملاقة، حيث يتناسب أبعادها مع أبعاد الحوض العائم الجديد الذي يبلغ طوله 260 مترا، وعرضه 62 مترا، ويصل غاطسه إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن".

وأوضح رئيس الهيئة أن "بوصول (فخر القناة) إلى ترسانة بورسعيد البحرية، سيتم العمل على تثبيت الحوض في موقعه استعدادا لدخوله الخدمة، من خلال مجموعة عمل مشتركة من إدارة الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة، وبالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية الجنوبية"، حسب بيان الهيئة.