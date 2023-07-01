دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث عبر عن شكر واشنطن للسعودية على تعاملها مع حادث إطلاق النار خارج القنصلية الأمريكية في جدة، مساء الأربعاء، الذي أسفر عن مقتل حارس أمن (نيبالي الجنسية) والمسلح.

وأضاف بلينكن، عبر تويتر: " تحدثت اليوم مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، وعبرت عن شكرنا لتعامل المملكة العربية السعودية مع حادث إطلاق النار المأساوي خارج القنصلية الأمريكية في جدة ودعمها المستمر لبعثاتنا الدبلوماسية".

كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، مايكل راتني، قال في بيان سابق، الخميس: "نيابة عن فريق بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، أتقدم بأحر التعازي لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلي الذي قُتل بشكل مأساوي عقب الحادث الأمني الذي وقع الأربعاء والذي تضمن هجوم مسلح على القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في جدة".

وأضاف: "لقد عمل حارس الأمن المحلي على حراسة القنصلية العامة في جدة لسنوات عديدة، ولن تُنسى شجاعته"، وتابع: "كما أود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضاء الحراسة المحليين لدينا وأفراد فريق الأمن في القنصلية العامة وقوات الأمن السعودية التي تعمل على الحفاظ على سلامتنا.. تعمل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والقنصلية العامة في جدة على تواصل دائم مع السلطات السعودية بشأن التحقيق في الحادث".

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد قال في بيان: "عند الساعة 45: 6 مساء الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحا ناريا في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.. تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته"، وتابع: "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).