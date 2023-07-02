إيران تدعو فرنسا إلى "ضبط النفس وإنهاء العنف" ضد المتظاهرين

مع استمرار الاحتجاجات في فرنسا.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN في شوارع باريس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الأحد، الحكومة الفرنسية إلى "ممارسة ضبط النفس وإنهاء العنف" ضد المتظاهرين وسط احتجاجات عنيفة في البلاد بعد مقتل مراهق فرنسي برصاص الشرطة في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كما دعا المتحدث فرنسا إلى "الاهتمام بمطالب (المتظاهرين)"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية.

وأصدرت طهران تحذيرًا من السفر لفرنسا، وحثت الإيرانيين على تجنب السفر غير الضروري إلى البلاد في ظل الوضع الراهن، بحسب وكالة الأنباء.

اندلعت احتجاجات عنيفة في باريس ومدن فرنسية، ووصلت الاحتجاجات إلى الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، بعد مقتل مراهق فرنسي من أصل جزائري، اسمه نائل، برصاص الشرطة خلال توقيف مروري في ضاحية نانتير، الثلاثاء الماضي.

تضررت أكثر من 700 شركة، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 مركزًا للتسوق، ونحو 200 متجر سوبر ماركت ونحو 250 فرعًا مصرفيًا، حسب تقديرات للحكومة الفرنسية.