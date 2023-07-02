دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إيران، السبت، على ضرورة اعتماد قانون شامل حول موضوع الحجاب، بأسرع وقت ممكن، حسبما أفادت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية للأنباء.

وعقد قادة السلطات الثلاث، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين، اجتماعا بمقر البرلمان، طبقا لـ(إرنا).

وأضافت الوكالة أن "الاجتماع تناول العديد من القضايا في إيران، ومنها ضرورة التصديق على مشروع قانون الحجاب والعفاف بأسرع وقت ممكن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما أشاد الاجتماع بموقف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، "بشأن ملف تنظيم الوثائق غير الرسمية، وعبر المسؤولون الثلاثة عن أملهم أن يساهم في مواجهة الفساد"، بحسب ما أفادت وكالة (إرنا).

وكان وكالة (تسنيم) الإيرانية شبه الرسمية أفادت في وقت سابق بأنه "في إجراء مبتكر ومن أجل منع التوتر والصراعات في تطبيق قانون الحجاب، ستستخدم الشرطة الإيرانية الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد النساء اللاتي يخالفن الأعراف وينتهكن قانون الحجاب في البلاد".