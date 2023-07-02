دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الأمن العام السعودي، مساء السبت، عن ضبط 105 حملات حج وهمية في مختلف مناطق المملكة، والقبض على القائمين عليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب بيان للأمن العام، نشره على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال مدير الأمن العام السعودي رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي إن "الجهات الأمنية ضبطت 17615 شخصا لا يحملون تصاريح حج نظامية، من بينهم 9509 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود"، بحسب البيان.

وأضاف الفريق محمد البسامي أن "عدد المقيمين من تمت إعادتهم من غير المقيمين بمكة بلغ 202695 شخصا، كما تمت إعادة 128999 مركبة غير مصرح لها بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة".

وأردف البيان قائلا إنه "تم القبض على 33 ناقلا لأشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة، لتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك حتى يوم الجمعة 12 / 12 لعام 1444 هجرية".

وأكد الفريق محمد البسامي أن "قوات أمن الحج نفذت الخطط الأمنية والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاء ومهنية عالية، وأشرفت خلال الأيام الماضية، على خطط تفويج الحجاج أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم"، حسبما أفاد البيان.