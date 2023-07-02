دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى "تدابير جماعية" لمنع "تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف"، بعد اجتماع دعت له المملكة العربية السعودية ردًا على قيام لاجىء عراقي مقيم في السويد بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى.

وقال الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، في الاجتماع الاستثنائي للهيئة التنفيذية للمنظمة: "أدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم”، حسب تغريدة في حسابه المنظمة على تويتر.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة، إن تدنيس المصحف والإساءة للنبي "ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية"، مشددة على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

كانت دول من بينها العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب قد استدعت سفراء السويد احتجاجًا على حادثة حرق القرآن.

ووافقت الشرطة السويدية على تنظيم احتجاج صغير خارج المسجد قال منظمه إنه "سيحرق خلاله المصحف"، لكن بعد الواقعة اتهمت الشرطة الرجل بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.

وأدت الحادثة إلى تنظيم احتجاجات أمام سفارة السويد في العاصمة العراقية بغداد، كما أدانتها الولايات المتحدة.