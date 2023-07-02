مفتي عُمان يوضح "أقل ما يجب" للرد على إحراق نسخة من القرآن في السويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، على إقدام شخص على إحراق نسخة من القرآن خلال مظاهرة أمام أحد المساجد في السويد أول أيام عيد الأضحى.

وقال الخليجي في بيان نشره على صفحته بتويتر: " لم تكتفِ السويد بجرائمها العظيمة ضد الإسلام، وضد الفطرة السوية، وها هي تقدم على أكبر تحدٍّ للأمة الإسلامية جميعًا بإحراق المصحف الشريف كتابِ الله العظيم -على رأس الملأ- في يوم عيد المسلمين المبارك: أين المسلمون في شرق الأرض وغربها من مواجهة هذه الجريمة بما يجب؟!"

وتابع قائلا: "أقل ما يجب أن يُتخذ تجاه هذا الجرم العظيم مقاطعتها (السويد) مقاطعة تامة، برفض اشتراء أي شيء من منتجاتها، مع سحب كل المعاملات المالية التي بي هذه الدولة وبين أي جهة إسلامية سواء كانت حكومة أو مؤسسة أو فردا من المسلمين".

ويذكر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ستعقد في مقرها بجدة، الاثنين، اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، بدعوة من السعودية رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).