بيان أوروبي "مهم" على حرق نسخة القرآن في السويد وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، السبت، عقّب فيه على حادثة إحراق نسخة من القرآن في السويد خلال مظاهرة أمام مسجد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الاتحاد في البيان المنشور على موقعه الرسمي: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في السويد، لا يعكس هذا العمل بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي.. إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح، إن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا.."

وتابع الاتحاد: "بل إنه لأمر مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه في احتفال المسلمين بعيد الأضحى.. يواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج والداخل.. حان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين ومنع أي تصعيد إضافي".

وأضاف الاتحاد: "يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في بغداد عن كثب ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس.. نحن ندين الهجمات على المباني الدبلوماسية"، في إشارة إلى اقتحام متظاهرين لمحيط السفارة السويدية في بغداد عقب دعوة من زعيم التيار الصدري الشيعي في العراقي، مقتدى الصدر.