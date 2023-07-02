دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، مساء السبت، على التفاعل الواسع الذي أحدثه مقطع فيديو للإعلامية المصرية، لميس الحديدي والتساؤلات التي طرحتها حول الحج وإمكانية أداءه "أونلاين".

وقال الأمير السعودي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "فعلًا هذا المقطع أخي الكريم الغالي يعبر تمامًا عن ما يمكن أن يفعله اجتزاء الكلام من سياقه وكيف يمكن أن يغير المقصود تمامًا.. تعلمت أن لا آخذ أي مقطع أو معلومة على أنها حقيقة حتى أتأكد من أنه غير مجتزأ أو مفبرك ..كل منا معرض لأن يُفبرك عليه شيء باجتزاء كلامه أو إخراجه من سياقه ويتعرض للإساءات بسببه ..على طريقة من يقرأ فويل للمصلّين ولا يكمل.. بقوله تعالى ( الذين هم عن صلاتهم ساهون)".

وجاء تعليق الأمير السعودي على مقطع فيديو نشره المغرد السعودي، عبدالرحمن اللاحم وقال فيه: "من امس و مقطع لميس الحديدي عن الحج اونلاين يدور بالحسابات و هو مجتزأ اللي يصير بالسوشل شيء مرعب.. ممكن يدمرونك بفبركة !! هذا المقطع كامل".

ومع تداول الفيديو على نطاق واسع، نشرت الإعلامية المصرية فيديو كاملة للمقابلة مع مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، أسامة رسلان. وقالت في حسابها عبر تويتر: "لمن يريد أن يعرف الحقيقه حول هوجه الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقى والكامل .. مش القص واللزق اللي الاخوان طلعوه. أما اللي عاوزين يزيطوا بقى ويصدقوا أي حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم".