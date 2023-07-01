دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو للإعلامية المصرية، لميس الحديدي وتصريح تساءلت به عن سبب الذهاب والطواف حول الكعبة ولماذا لا يكون الحج عبر تطبيق "زوم" أو عبر الـ"ميتافيرس" مع تطور الحياة، الأمر الذي اثار ضجة واسعة.

جاء ذلك في البرنامج الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة ONTV حيث قالت: "ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم كدة، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟"

وتابعت الحديدي: "هذا ليس رأيي انا أسأل أسئلة فقط.. أنا بطرق أسئلة لبيان بعض التفسيرات المهمة للفلسفة نفسها".

ويشار على أن تصريحات الإعلامية المصرية أتت بالتزامن مع أداء الحجاج لمناسك الحج للعام 2023 وإعلان نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبد الفتاح بن سليمان مشاط، إصدار ما يقرب من 1.8 مليون تأشيرة هذا العام للحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).