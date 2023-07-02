السعودية.. كاميرا مراقبة ترصد عملية دهس وضرب بمحطة وقود والداخلية ترد

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نشر الأحد ، 02 يوليو / تموز 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخل محطة وقود يظهر عملية دهس وضرب الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الملتقط بكمرتين للمراقبة من زاويتين دخول سيارة "بيك اب" بيضاء اللون إلى المحطة متوجه مباشرة إلى عاملين يرتديان زيا أزرق ودهس أحدهما قبل أن ينزل السائق ويعتدي بالضرب على العامل الآخر.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو على صفحتها بمنصة سناب شات قائلة بتعليق: "قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطن لصدمه شخصا واعتدائه على آخر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وتابعت الداخلية السعودية: "وجار القبض على من نشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".