فيديو يُظهر جنينًا في الرحم يخضع لعملية جراحية رائدة بالدماغ

(CNN)-- دعت حركة حماس مسلحيها في الضفة الغربية والقدس إلى ضرب إسرائيل "بكل الوسائل المتاحة"، بحسب بيان صادر عن جناحها العسكري (كتائب القسام).

وقال بيان لكتائب القسام بالضفة الغربية: "نوعز إلى جميع مجاهدينا وخلايانا المنتشرة بالضفة الغربية والقدس بضرب الاحتلال في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة".

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها "ستؤدي واجبها" في وقف "المجزرة" في جنين بالضفة الغربية.

يأتي ذلك في غضون العمليات العسكرية الإسرائيلية الدائرة في مخيم جنين، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

واضاف البيان أن وزارة الصحة الفلسطينية تتوقع "ارتفاع عدد القتلى على الأرجح بسبب وجود إصابات خطيرة".

وأدانت دول عربية العمليات الإسرائيلية في جنين، بينها مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، وسط تحذير من "المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي".