دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، "العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة"، كما حذرت من "المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن "جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي أدى إلى مقتل 5 وإصابة 27 من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن".

وأكد البيان "على رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال"، بحسب البيان.

وأضافت الوزارة: "وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة. وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يوماً بعد يوم"، حسب بيان الوزارة.